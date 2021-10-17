ما هي أنواع الطائرات الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي؟

تمتلك إسرائيل قوات جوية متطورة تضم مئات الطائرات الحربية من أنواع مختلفة، وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد للطائرات الحربية إلى الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة رقم 20 عالميا.

وتصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وفقا لتقرير عن الجيش الإسرائيلي لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

CC0 / Ronald Bradshaw مقاتلة "إف-35"

ويصل عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية تشمل:

241 مقاتلة وطائرة اعتراضية.

23 طائرة هجومية.

15 طائرة نقل عسكري.

154 طائرة تدريب.

23 طائرة مهام خاصة.

11 طائرة تزود بالوقود في الجو.

128 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

ما هي أبرز أنواع الطائرات الحربية الإسرائيلية؟

المقاتلات تضم:

"إف 16 آي" طائرة أمريكية متعددة المهام.

"إف 16 سي" طائرة أمريكية متعددة المهام.

"إف 15 آي" طائرة أمريكية متعددة المهام.

"إف 15 سي" مقاتلة أمريكية.

"إف 15 إيه" مقاتلة أمريكية.

"إف 35 آي" طائرة شبحية أمريكية ذات قدرات هجومية.

المروحيات تضم:

"يو إتش - 60 إيه/ إل" مروحية نقل أمريكية متوسطة الحمولة.

"إيه إتش - 64 إيه" مروحية هجومية أمريكية.

"سي إتش 53" مروحية نقل ثقيلة أمريكية.

"إيه إتش 64 دي" مروحية هجومية أمريكية.

"إيه إس 565" مروحية أمريكية متعددة المهام.

"بيل 206" مروحية خفيفة لمهام المراقبة.

طائرات النقل العسكري:

"سي 130 جيه" طائرة نقل عسكري تكتيكية أمريكية الصنع.

"سي 130 إيه/ إتش" طائرة نقل عسكري تكتيكية أمريكية الصنع.

"كينغ إير 200" طائرة نقل عسكري للإسعاف والمهام الخفيفة.

طائرات التدريب:

"إف 16 دي" طائرة تدريب أمريكية لطياري المقاتلات.

"إم 346" طائرة تدريب متقدمة إيطالية.

"تي 6 إيه" طائرة تدريب أمريكية للمبتدئين.

"إف 15 بي/ دي" طائرة تدريب أمريكية لطياري المقاتلات.

"أو إتش 58" مروحية تدريب أمريكية.

"جي 120 إيه" مروحية تدريب ألمانية.

"كينغ إير 200" نسخة خاصة بالتدريب أمريكية الصنع.

طائرات التزود بالوقود في الجو:

"بوينغ 707" أمريكية الصنع.

"كيه سي - 130 إتش" أمريكية الصنع.

طائرات المهام الخاصة:

"كينغ إير 200" نسخة خاصة بالاستطلاع أمريكية الصنع.

"جي 550" طائرة مخصصة لاعتراض الاتصالات اللاسلكية لمهام الاستخبارات أمريكية الصنع.

"جي 550" نسخة مخصصة للإنذار المبكر أمريكية الصنع.

من أين تشتري إسرائيل طائراتها الحربية؟

تنقسم طائرات القوات الجوية الإسرائيلية إلى 6 أنواع تشمل المقاتلات والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب وطائرات التزود بالوقود في الجو، وطائرات المهام الخاصة، وفقا لتقرير عن القوات الجوية الإسرائيلية لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي المورد الرئيسي للطائرات الحربية إلى الجيش الإسرائيلي ويرجع تاريخ الصفقات العسكرية بين الدولتين إلى أكثر من نصف قرن.

وكانت طائرات فانتوم "إف 4" الأمريكية من أهم صفقات الطائرات الحربية التي حصلت عليها إسرائيل في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وتعد كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في المرتبة الثانية بالنسبة للدول التي تبيع طائرات حربية إلى إسرائيل.

ما هو تصنيف الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟

يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا ومصر وإيران والسعودية، وفقا لتصنيف "غلوبال فاير بور" لعام 2021، الذي يشمل 15 جيشا في المنطقة.

ما هي أطول معارك القوات الجوية الإسرائيلية؟

خاضت القوات الجوية الإسرائيلية معارك كثيرة منذ تأسيسها، لكن أهمها وأطولها كانت خلال حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 أمام القوات الجوية المصرية.

وكانت معركة المنصور الجوية واحدة من أطول المعارك الجوية في التاريخ، وشاركت فيها نحو 150 طائرة من مصر وإسرائيل في مواجهات مباشرة استمرت 53 دقيقة وجرت يوم 14 أكتوبر 1973.

© Sputnik مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

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