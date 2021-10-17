صحيفة أمريكية تكشف عن تجربة إطلاق "سرية" لصاروخ صيني قادر على حمل رؤوس نووية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن الصين أجرت تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت وقادر على حمل رأس نووي في شهر أغسطس/آب الفائت.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها نقلا عن مصادر خاصة أن الصاروخ الذي تم إطلاقه في عملية سرية وبدون متابعة إعلامية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي لم يصبه وحلق على بعد 32 كيلومتر عنه.

وأشارت المصادر إلى أن اختبار الصاروخ أصبح "مفاجأة" بالنسبة للاستخبارات الأمريكية التي لم تكن على دراية بهذه الخطوة السرية من قبل بكين.

ورفض المتحدث باسم ​البنتاغون،​ ​جون كيربي،​ التعليق على مضمون التقرير، مكتفيا بالقول إن ​واشنطن​ "أعربت بوضوح عن قلقها بشأن القدرات العسكرية التي تسعى الصين لامتلاكها، وهي القدرات التي تزيد من التوترات في المنطقة وخارجها". وأكد أنه "لهذا السبب بالذات نعتبر الصين التحدي رقم واحد".