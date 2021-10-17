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    انفجار نووي

    هل تملك روسيا خطة لإبادة "الناتو" خلال أيام؟... تفاصيل قصف المدن الأوروبية الكبرى بـ 189 قنبلة نووية

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    رصد عسكري
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    تقول مجلة أمريكية إن روسيا لديها خطة رئيسية يمكن الاعتماد عليها في إبادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بصورة كاملة، وتحويل غالبية أوروبا إلى ركام نووي باستخدام 189 قنبلة نووية.

    وتابعت "ناشيونال إنترست"، في تقرير عن الحرب النووية بين روسيا و"الناتو": "ما يجب أن يعرفه الجميع هو أنه لن ينتصر أحد في تلك الحرب".

    قنابل نووية
    Public domain
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    ولفتت المجلة إلى أن الحرب العالمية الثانية كان الأكثر دمارا في تاريخ البشرية ووصل عدد ضحاياها إلى نحو 60 مليون شخص أي ما يساوي نسبة 3 في المئة من سكان العالم في ذلك الحين.

    لكن نهاية تلك الحرب نشرت بذور صراع آخر بين القوى العظمى.

    وظهر مصطلح الستار الحديدي عام 1946، الذي استخدمه الغرب لوصف الضوابط التي وضعها الاتحاد السوفيتي للحركة بين دول أوروبا الشرقية وبقية أوروبا.

    وتقول المجلة إن هذا المصطلح رسم خطوط الحرب بين غالبية دول وسط وشرق أوروبا، الخاضعة لهيمنة الاتحاد السوفيتي وبين دول أوروبا الغربية الخاضعة للهيمنة الأمريكية.

    انفجار نووي
    © Fotolia / Kremldepall
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    وبدأ الخبراء العسكريون يترقبون اندلاع حرب جديدة بين حلف "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "وارسو" بقيادة الاتحاد السوفيتي.

    الحرب النووية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي

    خلال 4 عقود تلت الحرب العالمية الثانية ظل العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية يعتمدون في خططهم على تنفيذ ضربات نووية استباقية للاتحاد السوفيتي في وقت مبكر من الحرب المحتملة، معتبرين أن الانتصار في الحرب لا يمكن تحقيقه بدون الخيار النووي.

    وظلت وعود الإدارات الأمريكية المتتالية بتقليل الاعتماد على الأسلحة النووية في حرب الاتحاد السوفيتي مستحيلة حتى حدثت ثورة الأسلحة دقيقة التوجيه، التي أعطت واشنطن أملا في إمكانية هزيمة السوفيت دون استخدام السلاح النووي.

    ما هي الخطة الهجومية؟

    خلال خمسينيات القرن الماضي، كان لدى الاتحاد السوفيتي خطة دفاعية تعتمد على توفير الحماية لدول حلف "وارسو" من أي غزو غربي دون استخدام السلاح النووي.

    • لكن الاتحاد السوفيتي تحول إلى الخطة الهجومية في ستينيات القرن الماضي، التي تسمح لحلف "وارسو" بغزو غالبية دول أوروبا الغربية خلال أيام.

    وتعتمد تلك الخطة على تكتيكات "الحرب الخاطفة" التي تعرف بالألمانية باسم "بليتزكريغ"، ويتم تنفيذها عن طريق استخدام الأسلحة النووية مع القوى التقليدية لحلف "وارسو" في آن واحد.

    لماذا تم اللجوء إلى خطة الهجوم الخاطف؟

    كان واضع الخطط العسكرية السوفيت يتوقعون ما يدور في ذهن العسكريين الأمريكيين وهو المبادرة بقصف نووي هائل لتركيع الاتحاد السوفيتي.

    صاروخ نووي أمريكي منتمان 3
    © AP Photo / Charlie Riedel
    صاروخ نووي أمريكي منتمان 3

    ولهذا السبب، لجأ العسكريون السوفييت لخطة تمكنهم من تنفيذ ضربات نووية استباقية لحماية الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو.

    ما هو عدد القنابل النووية التي أعدها الاتحاد السوفيتي لقصف دول الناتو؟

    تشير تقارير إلى أن الخطة كانت تشمل استخدام 189 رأسا نوويا تضم 177 صاروخا و12 قنبلة، تتراوح قوتها التفجيرية بين 5 كيلو طن و500 كيلو طن، لقصف الجبهة الشمالية لحلف "الناتو".

    الصواريخ البالستية
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    الصواريخ البالستية

    ولا يشمل ذلك القنابل النووية التي سيتم استخدامها لقصف الجبهتين الوسطى والجنوبية لـ "الناتو".

    القنبلة النووية الأمريكية التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشيما اليابانية كانت قوتها التدميرية 15 كيلو طن (تكافئ 15 ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار).

    كانت الخطة تتضمن استخدام القنابل النووية الضخمة لتدمير المدن الكبرى في أوروبا الغربية ويشمل ذلك:

    مدن ألمانيا الغربية:

    • مدينة هامبورغ.
    • مدينة بون.
    • مدينة ميونيخ.
    • مدينة هانوفر.

    مدن هولندا:

    • مدينة نوتردام.
    • مدينة أوترخت.
    • مدينة أمستردام.

    مدن بلجيكا:

    • مدينة أنتويرب.
    • مدينة بروكسل.

    دول أخرى:

    • الدنمارك:كانت الخطة تتضمن قصفها بـ 5 قنابل على الأقل بينها قنبلتين على العاصمة كوبنهاجن.
    • إيطاليا:كانت الخطة تتضمن قصف عدد من المدن الإيطالية.
    • النمسا:تقول المجلة إن الخطة السوفيتية كانت تتضمن قصف مدينة فيينا بقنبلتين نوويتين القوة التدميرية لكل منهما 500 كيلو طن.

    هل يقتصر الأمر على قصف المدن الكبرى؟

    كانت الخطة السوفيتية لإبادة "الناتو" تتضمن أيضا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد الأهداف العسكرية للحلف.

    انفجار نووي
    © AFP 2021 / AFP
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    وتقول المجلة إن بعض التقارير تشير إلى حشد الاتحاد السوفيتي لأسلحة نووية تكتيكية في 600 قاعدة عسكرية بعضها كان موجودا في دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف "وارسو".

    ولفتت المجلة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك نحو ألفي قنبلة نووية تكتيكية وقت انهياره، مضيفة: "لكن هذا الرقم كان أكبر في ذروة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

    هل كانت الخطة السوفيتية هجومية؟

    تشير تقارير إلى أن الخطة السوفيتية كانت تتضمن إطلاق قنابل نووية على دول حلف "الناتو" بقدرة تدميرية إجمالية تصل إلى 7.5 ميغا طن (تكافئ 7.5 مليون طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار).

    • لكن تلك الخطة السوفيتية كانت ردا على خطط مماثلة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن بريطانيا وحدها كانت تخطط لقصف الاتحاد السوفيتي بـ 40 قنبلة نووية في حالة الحرب.

    هل كانت أمريكا تخطط لقصف الاتحاد السوفيتي بالنووي؟

    تقول المجلة إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمتلك خطة حرب في غاية السرية تعرف بـ "الخطة الأحادية المتكاملة" أو "إس آي أو بي" منذ ستينيات القرن الماضي.

    ما هي الاختلافات بين العقيدة النووية السوفيت والأمريكيين؟

    كان عقيدة السوفيت النووية ترى أن السلاح النووي هو جزء من المعركة وليس عامل الحسم، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يرون أنه يمكن للسلاح النووي أن يحسم الحرب.

    وكان هدف السوفيت من خطتهم النووية هي فتح المجال أمام قواتهم التقليدية لتتمكن من السيطرة على غالبية أوروبا وسواحلها بصورة تحرم الأمريكيين والكنديين من الوصول لدعم القوات الموجودة بها خلال الأيام الأولى من الحرب.

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