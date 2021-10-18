جنود مظليون روس يتوجهون إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة

سافر أكثر من 100 عنصر من قوات المظلية الروسية إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة مع عناصر من القوات المصرية في إطار مناورة "حماة الصداقة – 2021".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن العناصر الروسية المشاركة نقلت 6 مركبات قتالية من طراز "بي إم دي-2" وسيارتين تابعتين لإحدى وحدات المساندة.

وانطلقت القوات العسكرية من مطار "أرمافير" في إقليم كراسنودار على متن 4 طائرات من طراز "إيل-76إم دي".

وتتضمن فعاليات مناورة "حماة الصداقة –2021"، والتي تستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة أكثر من 500 فرد (حوالي 100 فرد من روسيا وأكثر من 400 فرد من مصر)، قيام القوات الروسية والمصرية بمحاصرة وتحييد المجموعات المسلحة بالمنطقة الصحراوية. وتتضمن العملية ضد المجموعات المسلحة هبوطا مظليا لأكثر من 150 فردا من القوات الروسية والمصرية ونحو 10 آليات عسكرية.

وتعتبر مناورات "حماة الصداقة" بين روسيا ومصر لهذا العام هي الخامسة من هذا النوع، فقد جرى أول تدريب مشترك بين روسيا ومصر بمشاركة عناصر من قوات المظلات في عام 2016.