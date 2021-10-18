روسيا تحصل على صاروخ متعدد التخصصات

وأوضح أليكسي ليونوف، مدير عام مصنع الصواريخ في مدينة ريوتوف بريف العاصمة الروسية موسكو، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن صاروخ "أونيكس" أصبح قادرا على تدمير جميع الأهداف على الأرض وفي البحر.

وتم تصميم صاروخ "أونيكس"، وهو صاروخ متوسط المدى، للتعامل مع الأهداف البحرية. وحصلت منظومات "باستيون" الساحلية، مثلا، على صواريخ "أونيكس" لتستخدمها ضد البوارج الحربية المعادية عند الضرورة.

وأخيرا اكتسب صاروخ "أونيكس" قدرات جديدة بعد أن خضع للعملية التحديثية التطويرية التي جعلته صاروخا شموليا بمعنى أنه أصبح قادرا على ضرب كافة الأهداف في البحر وعلى الأرض. ويمكن إطلاقه من الغواصة وسفينة السطح والطائرة ومن الأرض، وفقا لما ذكره مدير المصنع.

وتؤدي صواريخ "أونيكس" خدمتها حاليًا في روسيا وسوريا وفيتنام والهند وإندونيسيا.