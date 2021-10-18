أسلحة الدقة العالية تزيد إمكانيات مقاتلة "سو-57"

تملك طائرة "سو-57" الروسية المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات إمكانيات قتالية باهرة، حسب مجلة عسكرية أمريكية.

وتتميز مقاتلة "سو-57" عن نظيرتيها الأمريكية "إف-22" والصينية "جي-20" بالقدرة على ضرب الأهداف الأرضية والبحرية.

وتملك المقاتلة الروسية الأسلحة المناسبة لتنفيذ هذه المهام الفريدة، ومنها قنبلة "دريل" الجوية الحرة التي تمكّن مقاتلة "سو-57" من مهاجمة أهداف أرضية تبعد عنها بـ30 إلى 50 كيلومترا، و"تنساها" المقاتلة بعد أن تلقيها، فقنبلة "دريل" توجه نفسها إلى هدف محدد بنفسها أو عن طريق أقمار صناعية تابعة لنظام "غلوناس". وتستطيع القنبلة الواحدة من طراز "دريل" أن تقضي على بطارية صواريخ أو رتل من الدبابات وفقا لـ"ميليتري ووتش"

ومن أجل ضرب أهداف بعيدة يمكن أن تستخدم مقاتلة "سو-57" صواريخ "خا- 59 إم كا 2" البالغ مداها 285 كيلومترا. وقد استخدِمت صواريخ "خا- 59 إم كا 2" لقصف منشآت الإرهابيين تحت الأرض في سوريا في عام 2018.

ومن أجل مهاجمة سفن السطح يمكن أن تستخدم مقاتلة "سو-57" صواريخ "خا-59إم كا" والنموذج المجهري من صاروخ "كينجال" وهو صاروخ فرط صوتي يستطيع بفضل سرعته الفائقة أن يمزق البارجة الحربية الكبيرة إلى نصفين.

© Sputnik المقاتلة الروسية "سو-57"

ومن الممكن أن تحتوي مقاتلة "سو-57" على صواريخ "خا-58" التي تعتبر سلاحا مثاليا ضد رادارات العدو ووسائط الدفاع الجوي.