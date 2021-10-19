تدريب "حماة الصداقة - 2021" امتداد لتاريخ التعاون الطويل بين روسيا ومصر

وكان أكثر من 100 فرد من أفراد قوات المظلات الروسية قد وصلوا إلى قاعدة قوات المظلات المصرية، قاطعين مسافة تزيد على 3000 كيلومتر، لينضموا إلى عناصر من قوات المظلات المصرية يشاركون في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 2021".

ورحب العميد أركان حرب، عاطف إبراهيم ماضي، قائد قوات المظلات المصرية، بالمشاركين في التدريب المصري الروسي المشترك، مشيرا في حفل الافتتاح إلى أن التعاون بين مصر وروسيا الذي بدأ منذ ما يزيد على 50 عاما يشهد تطورا متواصلا. وأضاف أن التدريب المشترك الحالي لم يكن ليرى النور لولا التاريخ المشترك والصداقة العتيقة، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

من جانبه أعرب الجنرال أليكسي ناوميتس، نائب رئيس أركان قوات المظلات الروسية، عن خالص شكره لقائد قوات المظلات المصرية وجميع أفراد قوات المظلات المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولفت إلى أن المشاركين في التدريب المشترك يواجهون مهاما صعبة منها نزول عناصر قوات المظلات الروسية والمصرية إلى مكان يحتله العدو الافتراضي.