إيران تعلن عن اهتمامها بالعديد من أصناف الأسلحة الروسية

أعلنت الدائرة الصحفية التابعة للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن إيران مهتمة بالعديد من نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وقالت الدائرة لوكالة "سبوتنيك": "روسيا وإيران يربطهما تعاون طويل الأمد، وطهران مهتمة حقًا بمجموعة واسعة من المنتجات العسكرية الروسية، ونحن من جانبنا نرى آفاقا لتطوير التعاون العسكري التقني مع إيران".

ووصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إلى موسكو يوم الأحد الماضي للتباحث مع نظيره وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في أفغانستان والمنطقة.

وأعلن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، في وقت سابق تمديد معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، خمسة أعوام بشكل تلقائي. لافتا في الوقت نفسه إلى تحديث هذه المعاهدة على أساس الطاقات المتجددة بين البلدين.