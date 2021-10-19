وكالات: عقوبات أمريكا الدولية ضد "إس-400" ترتد إلى نحرها

يُتوقع أن تلحق الولايات المتحدة الأمريكية ضررا مزدوجا بنفسها في حال فرضت عقوبات اقتصادية على الهند، في محاولة للضغط على الأخيرة من أجل التراجع عن شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

وأوضحت "روسيسكايا غازيتا" نفلا عن مجلة "فوربس" الأمريكية أن العقوبات الأمريكية ستدفع إحدى الدول الكبرى عن أمريكا، وفي نفس الوقت تدفع بالهند إلى تعزيز وتوطيد التعاون العسكري مع روسيا.

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى منع دول العالم من شراء وسائط الدفاع الجوي المتقدمة من روسيا. وقد فرضت عقوبات على الصين وتركيا في محاولة لإجبارهما على التراجع عن استيراد منظومات "إس-400" من روسيا.

والآن تتطلع واشنطن إلى معاقبة الهند لنفس السبب. لكن يؤكد خبراء أنه من "الحماقة" أن تفرض أمريكا عقوبات على الهند في وقت تكون فيه الولايات المتحدة بأمس الحاجة إلى الهند كسوق واسعة تستورد المنتجات الأمريكية وكعضو في التحالف الأمني الرباعي المضاد للصين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. وقد بذلت واشنطن جهودا كبيرة على مر السنين لضم الهند إلى التحالف المعادي للصين.

وقد تكون هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح، بمجرد أن يوقع الرئيس الأمريكي بايدن، على قرار فرض عقوبات على الهند، فيما تكون روسيا والصين هما الطرف الكاسب، حسب "فوربس"، بسبب إقبال الهند على شراء المزيد من المنتجات الروسية وبسبب توقفها عن المشاركة في تحالف يواجه الصين.