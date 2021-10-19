القوات البحرية المصرية تنفذ تدريبات بحرية مع 3 دول

تنفذ القوات البحرية المصرية 3 تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تلك التدريبات تعد جزءا من التدريبات المشتركة التي تجريها البحرية المصرية مع القوات البحرية للعديد من دول العالم.

وتهدف التدريبات البحرية إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات المشاركة بصورة تساهم في دعم الأمن والإستقرار البحرى في المنطقة.

وجرى التدريب المصري اليوناني في نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بمشاركة الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والفرقاطة اليونانية "إتش إس كناريز".

أما التدريب البحري المصري الأمريكي فجرى في نطاق مسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وشاركت فيه الفرقاطة المصرية "طابا" والسفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس أوكين"

ونفذت القوات البحرية المصرية تدريبا عابرا بينها وبين القوات البحرية الإسبانية شاركت فيه الفرقاطة المصرية "الظافر" والفرقاطة الإسبانية "إي إس بي إس فيكتوريا".

ولفت المتحدث العسكري المصري إلى أن التدريبات البحرية شملت أنشطة قتالية بحرية مختلفة لتعزيز إجراءت الأمن البحري في البحرين المتوسط والأحمر لمواجهة التهديدات الجوية والسطحية.

وتعد التدريبات جزءا من خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، بحسب المتحدث العسكري المصري.

© Sputnik الغواصة المصرية الجديدة

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