النسخة الصينية من "ميغ 21" ترتطم بأرض مطار أفريقي بسبب مظلتها... فيديو

تعرضت مقاتلة صينية الصنع من طراز "F-7" تابعة لقوات الدفاع الناميبية، لأضرار جسيمة جدا نهاية الأسبوع الماضي، عند هبوطها على مدرج المطار الواقع بالقرب من مدينة أوندانغوا شمالي البلاد.

ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة بشكل طبيعي، لكن مظلتها التي تعمل على كبح جماح سرعتها لم تفتح الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث.

تظهر الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، انقلاب الطائرة واصطدامها بالسياج الخاص بالمطار.

وبحسب موقع "روسيكي أروجي" التخصص بالأسلحة، تعرضت المقاتلة صينية المنشأ لأضرار جسيمة جدا، ولا يتوقع إمكانية إصلاحها مجددا.

الجدير بالذكر أن الطيار لم يصب بجروح بالغة لكنه نقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانطلقت التحقيقات على الفور بعد الحادثة، بهدف التأكد من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف عدم انفتاح مظلة الطائرة.

الجدير بالذكر، يعتبر الخبراء العسكريون مقاتلة "F-7" الصينية، نسخة من المقاتلة الروسية "ميغ 21".