عرض واحدة من أندر الدبابات في العالم... فيديو

بذلت دول مختلفة محاولات للحصول على دباباتها الخاصة بها في سنوات مختلفة. تم إنتاج المركبات القتالية لتجهيز قواتها البرية ولتسليم الصادرات.

نجحت بعض الدول في ذلك، بينما كانت دول أخرى قادرة على إنتاج نماذج أولية قليلة فقط، وبعد ذلك توقف كل العمل في هذا الاتجاه بشكل دائم.

تشمل الأخيرة البرازيل، حيث قامت في منتصف السبعينيات بإنشاء مركبة مدرعة استطلاع ثلاثية المحاور EE-9 Cascavel ناجحة للغاية، تزن 13400 كغ ومسلحة بمدفع 90 ملم. تم تبنيه من قبل أكثر من عشرين دولة.

A live Osório prototype, October of 2021. The vehicle is not fully operational. The turret and FCS are completely disable only the engine, transmission and the running gears are functional.

Thanks to the @santiago2ex https://t.co/UiSVOZHheA pic.twitter.com/Jin0mR7yWx — The Dead District (@TheDeadDistrict) October 18, 2021

في نفس الوقت تقريبًا، بدأ إنتاج حاملة الجنود المدرعة EE-11 Urutu، والتي حققت أيضًا نجاحًا في سوق الأسلحة العالمية. لذلك، ليس من المستغرب أن يقرر البرازيليون أن يجربوا أيديهم في تطوير مركبات أثقل مجنزرة. لذلك، منذ منتصف الثمانينيات، بدأت شركة Engesa المحلية في بناء نماذج أولية لدبابات القتال الرئيسية Osorio.

تم تصميم نسخة من EE-T1 بمدفع إنجليزي L7A3 بعيار 105 ملم لقواتها المسلحة؛ كان من المفترض أن ترسل EE-T2 للتصدير من GIAT G1 ​​الفرنسية ذات التجويف الأملس.

وزن التعديل الأول 40900 كغ، والثاني كان أثقل - 43700 كغ. كما تم تجهيزهم بمضادات للطائرات عيار 12.7 ملم ومدافع رشاشة عيار 7.62 ملم. تحتوي الدبابات على أنظمة متطورة للتحكم في النيران، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

قوة المحرك - 1040 حصان السرعة القصوى على الطريق السريع 70 كم / ساعة. احتياطي الوقود 550 كم. الطاقم - 4 أشخاص.

أيضًا ، قام المشترون الأجانب، مثل العراق وليبيا، الذين حصلوا على عدد كبير من الأسلحة البرازيلية، بتصميم نسخة مع 125 ملم السوفيتي 2A46، ومع ذلك، لم يتمكنوا من تطويره إلى مرحلة النموذج الأولي الحقيقي.

على الرغم من الاختبارات الناجحة للدبابات T1 و T2 المصنعة، لم يشتريها أحد. ونتيجة لذلك، أفلست شركة التطوير ولم يعد لها وجود.

في الآونة الأخيرة، ظهر مقطع فيديو على الانترنت، تم تصويره في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، مع عينة واحدة من EE-T2.