"إنتربوليتك-2021"... عرض تقنيات قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة المعتدية

حرص منظمو معرض التقنيات الأمنية "إنتربوليتك-2021" في ريف العاصمة الروسية موسكو على تخصيص مساحة كبيرة لمواجهة أحد أخطر تحديات العصر الحديث الأمنية الذي تمثله الطائرات المسيرة عندما تحمل المتفجرات.

ومن بين وسائل مكافحة الطائرات المسيرة المعتدية التي يحتوي عليها المعرض جهاز "بيشال" الذي يشبه البندقية دون ماسورة. ولا يطلق "بيشال"، وهو من صنع روسي، أعيرة نارية، وإنما أعيرة إلكترونية لقطع اتصالات الطائرة المسيرة المعتدية بمشغّليها على الأرض وتعطيل السيطرة عليها. وتكون النتيجة أن الطائرة تصبح تائهة وتتحطم.

وبينما يحتاج "بيشال" إلى مَن يصوّبه نحو الهدف اللازم ضربه، لا يحتاج جهاز "كوبول" الذي يشبه المروحية الرباعية (الكوادكوبتر) إلى ذلك، إلا أن النتيجة تكون نفس النتيجة التي تحققها بندقية "بيشال" من خلال إطلاق الأعيرة الإلكترونية.

وقد أثبتت هذه الأجهزة فعاليتها في سوريا، وأقبلت دول أجنبية على استيرادها من روسيا وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

ويحتوي المعرض على سيارات لا بد أن تستحوذ على اهتمام رجال الأمن مثل سيارة "مورافيه" وهي سيارة كهربائية صُنعت في مدينة تولا الروسية لنقل رجال الشرطة، وتتسع لـ6 ركاب، وتستطيع السير بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.