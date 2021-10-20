مقاتلتان روسيتان تمنعان طائرتين أمريكيتين من انتهاك المجال الجوي فوق البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني (جزء من زوارة الدفاع الروسية) أن مقاتلتين روسيتين من طراز سو-30 رافقتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من طراز B-1B فوق البحر الأسود، متجهة نحو الحدود الروسية، ونتيجة لذلك، غير الطيارون الأمريكيون مسارهم.

وقال المركز في بيان، رصدت الرادارات الروسية أهدافًا فوق البحر الأسود في 19 أكتوبر/تشرين الأول تقترب من حدود روسيا.

وأضاف: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، أرسلت طائرتين مقاتلتين من طرازسو-30 من القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود إلى الجو. وحددت المقاتلتان الأهداف على أنها قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-1بي وطائرتي نقل كي إس-135، ورافقتها فوق البحر الأسود".

وأشار المركز إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى قاعدتها، ولم يُسمح بانتهاك حدود الدولة".

وأكد أن تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.