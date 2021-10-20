سهم خفي... صاروخ "ستريلا" يشهد تطورا

ضم معرض الأسلحة والمعدات العسكرية "بارتنور-2021"، الذي استضافته مدينة بلغراد، نسخة معدلة من منظومة صواريخ "ستريلا" المضادة للطائرات.

وتحمل منظومة "ستريلا" المعدلة اسم "ستريلا-10إم" (هذه الكلمة الروسية تعني السهم)، وهي مزودة بجهاز التنشين الجديد ومعين المسافة الليزري الجديد والرادار السلبي الجديد القادر على اكتشاف طائرات العدو استنادا إلى انبعاثاتها الإشعاعية.

New improved Strela-10M with thermal camera, laser rangefinder, pasive radio-locators and modified 9M37M missile marked as RLN-S10, range 10 km/ 5 km on height!@MihajlovicMike @gunner_schmulke pic.twitter.com/d9Af7ckIJa — Zoran Vukosavljevic (@ZoranVukosavlje) October 13, 2021

وعززت التعديلات التي أجريت في صربيا قدرة "ستريلا" على إخفاء نفسها في ميدان القتال حتى أن كشفها وتعطيلها من قبل العدو ازداد صعوبةً.

وعززت التعديلات إمكانيات صاروخ "ستريلا" حتى أنه أصبح قادرا على إصابة الهدف على بعد 10000 متر وعلى ارتفاع 5000 متر.

ويُعتقد أن صربيا توجه منظومات "ستريلا" المعدلة للتصدير نحو الخارج.

وفي روسيا تم تطوير منظومة "ستريلا" إلى منظومة قادرة على إسقاط طائرات ومروحيات العدو في الخفاء، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا". وقد أثبتت منظومات "ستريلا-10إن إم" جدارتها خلال التدريب الاستراتيجي "زاباد-2021".