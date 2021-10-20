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    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    ما هي قدرات القوات الجوية الـ 7 المشاركة في تمرين "العالم الأزرق" مع إسرائيل؟

    © AFP 2021 / Jack Guez
    رصد عسكري
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    تشارك القوات الجوية لإسرائيل و7 دول أخرى في التمرين الجوي الدولي المقام جنوبي إسرائيل باسم "العلم الأزرق"، وتقول إسرائيل إن مجموعة كبيرة من الطائرات الأكثر تقدما في العالم تشارك في هذا التمرين.

    وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الدول المشاركة في التمرين الجوي هي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والهند وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى إسرائيل.

    ويقام التمرين الجوي الدولي في إسرائيل خلال الفترة بين 17 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا عن قدرات القوات الجوية المشاركة في التمرين الجوي الدولي "العلم الأزرق" وفقا لإحصائيات عام 2021.

    • القوات الجوية الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا وتمتلك 13 ألفا و233 طائرة حربية.
    • القوات الجوية الهندية: تحتل المرتبة رقم 4 عالميا وتمتلك ألفين و119 طائرة حربية.
    • القوات الجوية الفرنسية: تحتل المرتبة رقم 8 عالميا وتمتلك ألفا و57 طائرة حربية.
    • القوات الجوية الإيطالية: تحتل المرتبة رقم 13 عالميا وتمتلك 876 طائرة حربية.
    • القوات الجوية البريطانية: تحتل المرتبة رقم 15 عالميا وتمتلك 738 طائرة حربية.
    • القوات الجوية الألمانية: تحتل المرتبة رقم 16 عالميا وتمتلك 701 طائرة حربية.
    • القوات الجوية اليونانية: تحتل المرتبة رقم 18 عالميا وتمتلك 625 طائرة حربية.
    • القوات الجوية الإسرائيلية: تحتل المرتبة رقم 19 عالميا وتمتلك 595 طائرة حربية.

    ما تصنيف الجيش الإسرائيلي عالميا وإقليميا؟

    يمتلك الجيش الإسرائيل تسليحا متطورا يجعله من بين أقوى 20 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2021.

    أما في منطقة الشرق الأوسط فيأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 5 بين أقوى 15 جيشا في المنطقة بعد كل من تركيا ومصر وإيران والسعودية.

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