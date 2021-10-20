ما هي مواصفات الطائرة الهجومية التي حلق بها رئيس كوريا الجنوبية؟

تعد طائرات "إف إيه 50" الحربية، التي حلق بها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في أجواء بلاده، أول طائرة هجومية خفيفة يتم تصنيعها محليا، ويمكنها حمل أكثر من 4 أطنان من الأسلحة المتنوعة.

ونشرت شركة الصناعات الفضائية الكورية الجنوبية، تقريرا يرصد أبرز مواصفات الطائرات "إف إيه 50"، التي هي نسخة مطورة من طائرة التدريب "تي 50".

وتمتلك الطائرة الهجومية "إف إيه 50" صواريخ دقيقة التوجيه ووسائل اتصال متطورة، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 2013.

ما هي مواصفات الطائرة؟

تصل السرعة القصوى للطائرة إلى 1.5 ماخ (نحو 1837 كلم/ ساعة) وتمتلك مدفع رشاش ثلاثي عيار 20 ملم.

يتكون طاقم الطائرة من فردين وتصل المسافة بين طرفي جناحيها إلى 9.45 متر، وطولها 13.14 متر وارتفاعها 4.81 متر.

ما هو تسليح الطائرة "إف إيه 50"؟

يمكن للطائرة أن تحمل 4.5 طن من الأسلحة المتنوعة تضم صواريخ سايد ويندر "إيه آي إم - 9" وهي صواريخ قصيرة المدى "جو - جو".

문재인 대통령은 오늘 오전 대한민국 역대 대통령 중 처음으로 우리 기술로 개발한 전투기에 탑승해 우리 영공을 비행했습니다.

문 대통령은 수원기지에서 국산 전투기 FA-50에 탑승한 후 이륙해 천안 독립기념관과 서울 현충원, 용산 전쟁기념관 상공을 비행한 후 성남시 서울공항에 도착했습니다. pic.twitter.com/9GaZlmXHCp — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) October 20, 2021

كما يمكنها حمل صواريخ "جو - أرض" تكتيكية وقنابل تعمل بالجاذبية وقنابل متعددة الاستخدام، إضافة إلى المدفع المدمج.

أول رئيس كوري جنوبي يحلق بمقاتلة هجومية محلية الصنع

بعدما ظهر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على متن الطائرة "إف إيه - 50"، أصبح أول رئيس للبلاد يحلق في مجالها الجوي داخل طائرة حربية محلية الصنع خلال مراسم افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع.

© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY مقاتلات إف إيه 50 الحربية التي تصنعها كوريا الجنوبية

وانطلقت الطائرة من قاعدة سوون الجوية وحلقت في سماء البلاد قبل أن تهبط في القاعدة الجوية في سيئول، التي يوجد بها قاعات تذكارية لمقاتلي الاستقلال، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن مون جيه إن أصبح أول رئيس كوري جنوبي يحلق في سماء البلاد باستخدام مقاتلة حربية.

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