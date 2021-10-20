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    مقاتلات إف إيه 50 الحربية التي تصنعها كوريا الجنوبية

    ما هي مواصفات الطائرة الهجومية التي حلق بها رئيس كوريا الجنوبية؟

    © REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
    رصد عسكري
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    تعد طائرات "إف إيه 50" الحربية، التي حلق بها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في أجواء بلاده، أول طائرة هجومية خفيفة يتم تصنيعها محليا، ويمكنها حمل أكثر من 4 أطنان من الأسلحة المتنوعة.

    رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50
    © REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
    أول رئيس كوري جنوبي يحلق بمقاتلة هجومية محلية الصنع... فيديو
    ونشرت شركة الصناعات الفضائية الكورية الجنوبية، تقريرا يرصد أبرز مواصفات الطائرات "إف إيه 50"، التي هي نسخة مطورة من طائرة التدريب "تي 50".

    وتمتلك الطائرة الهجومية "إف إيه 50" صواريخ دقيقة التوجيه ووسائل اتصال متطورة، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 2013.

    ما هي مواصفات الطائرة؟

    تصل السرعة القصوى للطائرة إلى 1.5 ماخ (نحو 1837 كلم/ ساعة) وتمتلك مدفع رشاش ثلاثي عيار 20 ملم.

    يتكون طاقم الطائرة من فردين وتصل المسافة بين طرفي جناحيها إلى 9.45 متر، وطولها 13.14 متر وارتفاعها 4.81 متر.

    ما هو تسليح الطائرة "إف إيه 50"؟

    يمكن للطائرة أن تحمل 4.5 طن من الأسلحة المتنوعة تضم صواريخ سايد ويندر "إيه آي إم - 9" وهي صواريخ قصيرة المدى "جو - جو".

    كما يمكنها حمل صواريخ "جو - أرض" تكتيكية وقنابل تعمل بالجاذبية وقنابل متعددة الاستخدام، إضافة إلى المدفع المدمج.

    أول رئيس كوري جنوبي يحلق بمقاتلة هجومية محلية الصنع

    بعدما ظهر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على متن الطائرة "إف إيه - 50"، أصبح أول رئيس للبلاد يحلق في مجالها الجوي داخل طائرة حربية محلية الصنع خلال مراسم افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع.

    مقاتلات إف إيه 50 الحربية التي تصنعها كوريا الجنوبية
    © REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
    مقاتلات إف إيه 50 الحربية التي تصنعها كوريا الجنوبية

    وانطلقت الطائرة من قاعدة سوون الجوية وحلقت في سماء البلاد قبل أن تهبط في القاعدة الجوية في سيئول، التي يوجد بها قاعات تذكارية لمقاتلي الاستقلال، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن مون جيه إن أصبح أول رئيس كوري جنوبي يحلق في سماء البلاد باستخدام مقاتلة حربية.

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