الشرطة الروسية تعتمد مسدسا جديدا

اكتملت اختبارات الحالة لمسدس "ليبيديف" الصغير الجديد التي ستعتمده الشرطة الروسية والذي تم تطويره من قبل كلاشينكوف.

يأتي مسدس "ليبيديف" إلى وكالات إنفاذ القانون، ليحل محل مسدس ماكاروف الشهير (PM)، الذي تم تطويره في عام 1948 ولم يعد يلبي العديد من المتطلبات الحديثة.

Завершены государственные испытания компактного пистолета Лебедева.



Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. В ближайшее время Ижевский механический завод приступит к серийному производству ПЛК.

/Калашников Media/#Россия



@new_militarycolumnist pic.twitter.com/ULwIe7AZud — Игорь Малый 🇷🇺 (@IgorMalii) August 25, 2020

مسدس ليبيديف ستكون مهمته تحسين بيئة العمل والتوازن، والذي يتم حسابه مع مراعاة الميكانيكا الحيوية البشرية. يتيح ذلك تقليل الارتداد بعد الضغط على الزناد، بحسب تقرير نشرته قناة "كلاشينكوف" الرسمية.

سعة المخزن 14 طلقة عيار 9x19 ملم. يبلغ طول المسدس 180 ملمًا، والكتلة بدون المخزن 710 جرامًا.