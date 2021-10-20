معلومات عن القوات الجوية الإيرانية التي تستعد لمناورات "فدائيو الولاية"

أعلنت إيران أن قواتها الجوية، التي تمتلك أكثر من 500 طائرة حربية من طرازات متنوعة، ستبدأ مناورة الاقتدار الجوي العاشرة، مشيرة إلى أن جميع القواعد الجوية في البلاد ستشارك في تلك المناورة.

ومن المقرر أن تنطلق المناورة التي تحمل اسم "فدائيو الولاية"، غدا الخميس، بمشاركة أنواع مختلفة من الطائرات الحربية.

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا عن القوات الجوية الإيرانية التي تصنف في المرتبة رقم 24 بين أقوى القوات الجوية في العالم.

ويصل عدد طائرات القوات الجوية الإيرانية إلى 516 طائرة تضم:

161 مقاتلة وطائرة اعتراضية.

23 طائرة هجومية.

85 طائرة نقل عسكري.

96 طائرة تدريب.

9 طائرات مهام خاصة.

6 طائرات تزود بالوقود في الجو.

99 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن المقاتلات تمثل 32 في المئة من حجم القوات الجوية الإيرانية، تليها المروحيات التي تمثل نحو 20 في المئة من إجمالي عدد الطائرات الحربية الإيرانية.

ما هو التصنيف العالمي للجيش الإيراني؟

يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى نحو 1.9 مليون شخص بينهم القوات الاحتياطية.

© Sputnik أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج

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