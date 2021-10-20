الجيش المصري يعلن انطلاق تدريب "حماة الصداقة 5" بين قوات المظلات المصرية والروسية

تشارك قوات المظلات من الجيشين المصري والروسي في تدريب "حماة الصداقة 5"، الذي أعلن المتحدث العسكري المصري انطلاق فعاليته، حيث من المقرر أن يستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن مناورات "حماة الصداقة 5" انطلقت بمشاركة عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية وقوات المظلات المصرية.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب المتحدث العسكري المصري، الذي أوضح أن التدريب يقام بمنطقة التدريب الخاصة بقيادة قوات المظلات المصرية.

وأوضح بيان المتحدث العسكري المصري أن مراسم التدريب بدأت بوصول وحدات الإنزال الجوى الروسية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، حيث جرى اصطفاف عناصر من القوات المشاركة من مصر وروسيا.‏

‏ ‏ولفت البيان إلى أن المرحلة التمهيدية من التدريب تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية بهدف التعرف على ‏الخبرات القتالية والعمل على توحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الدولتين.

وتضمنت أيضا التعرف على الخواص ‏الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة المشاركة في التدريبن، إضافة إلى اكتساب المهارات الميدانية ‏والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات المصرية والروسية فى تنفيذ المهام المختلفة.‏

‏ وذكر المتحدث العسكري المصري أن تدريب "حماة الصداقة 5" يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة ‏المصرية والقوات المسلحة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون ‏الاستراتيجي بين الجيشين المصري والروسي في العديد من المجالات.

© Sputnik . Mohamed Mostafa 13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1" - إنفوجراف

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