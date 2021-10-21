هل تستطيع "أرماتا" الكورية مقارعة "أبرامز" الأمريكية؟

يرى خبراء كثيرون في الدبابة الجديدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في العام الماضي، ما يجعلها شبيهة بأحدث دبابة روسية معروفة باسم "أرماتا"، حتى أنهم يصفونها بـ"أرماتا الكورية الشمالية".

وإذا كان ذلك صحيحا فلا تبدو الدبابة الكورية الشمالية الجديدة شبيهة بالدبابة الروسية الأكثر حداثة إلا من ناحية المظهر الخارجي. أما في الداخل فهناك اختلافات كثيرة أبرزها وجود أفراد طاقم القيادة في برج الدبابة الكورية بينما يخلو برج الدبابة الروسية من الطاقم البشري.

في كل الأحوال أبلى صنّاع "دبابة المستقبل" الكورية الشمالية بلاء حسنا وفقا لما تُظهره صور نُشرت أخيرا. فمثلا، تم تدريع السطح العلوي لبرج الدبابة تدريعا قويا. ومن أجل تعزيز حماية الدبابة من المقذوفات المضادة توجد منظومة تجهيزات الإعاقة التشويشية مع قاذف الأيروسول (الهباء الجوي) التشويشي.

وتشير كل الدلائل إلى أن الدبابة الكورية الشمالية الجديدة مزودة بجهاز التنشين الحديث ذي المحساس الحراري وهو ما يعزز قدرة الدبابة على القتال بالليل إلى حد كبير.

كما أن الدبابة مجهزة بصواريخ من أجل تدمير الأهداف المعادية على بعد كبير.

والأغلب ظنا أن كل ذلك يؤهّل الدبابة الكورية الشمالية الجديدة لمقارعة دبابة "أبرامز" الأمريكية ودبابة "الفهد الأسود" الكورية الجنوبية بنجاح، كما أفاد خبير عسكري في وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية.