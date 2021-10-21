الدفاع الروسية: نجاح تجربة إطلاق صاروخ "بولافا" الباليستي من على متن غواصة نووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "بولافا" من على متن الغواصة النووية "كنياز أوليغ" في البحر الأبيض شمال روسيا.

وقالت في بيان: "الغواصة الصاروخية الاستراتيجية "كنياز أوليغ"، وفي إطار التجارب الحكومية قامت بإطلاق صاروخ "بولافا" الباليستي من البحر الأبيض"، مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخ تم "من تحت الماء باتجاه ميدان كورا في منطقة كامتشاتكا (أقصى شرق روسيا)".

وأكدت أنه وفق للمعطيات، وصلت الرؤوس الحربية الصاروخية بنجاح إلى المنطقة المحددة في الوقت المقدر".

ومن المقرر تسليم الغواصة النووية "كنياز أوليغ" للبحرية الروسية بحلول نهاية العام. ستصبح الغواصة خامس غواصة من طراز بوريي في الأسطول الروسي: ثلاث غواصات من المشروع الأساسي 955 "بوريي" والغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955أ.

صُممت طرادات الغواصات الصاروخية الاستراتيجية من طراز بوريي في مكتب روبين المركزي للتصميم للهندسة البحرية في سانت بطرسبورغ. أثناء بناء "بوريي" تم تطبيق إنجازات جديدة في إنشاء المعدات الإلكترونية اللاسلكية المحمولة على متن السفن، والحد من الضوضاء. تسليحها الرئيسي هو نظام صواريخ بولافا الجديد.