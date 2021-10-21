القوات الجوية الإسرائيلية تنشر صورا لتمرين "العلم الأزرق" الجوي

تتواصل فعاليات التمرين الجوي الدولي "العلم الأزرق" في إسرائيل بمشاركة 7 قوات جوية، إضافة إلى القوات الجوية الإسرائيلية، ومن المقرر أن يستمر التمرين حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات الحربية في العالم تشارك في هذا التمرين، وأبرزها مقاتلات "إف 35" الأمريكية، التي تمتلك إسرائيل عشرات الطائرات منها.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات الجوية الإسرائيلية، على "تويتر"، اليوم الخميس، صورا، قالت إنها ترصد جانبا من التمرين الجوي "العلم الأزرق".

وتظهر في الصور أنواع مختلفة من الطائرات الحربية، بينما ترصد إحدى الصور طيارا إسرائيليا وهو يبتسم وتعلق بسؤال: "هل تعرف لماذا نبتسم؟"، مضيفا: "إنه طيار إسرائيلي يشارك في مناورات "العلم الأزرق 2021"، جنوبي إسرائيل".

وكانت صورة سابقة نشرتها القوات الجوية الإسرائيلية على "توتير" ترصد لحظة إقلاع مقاتلة شبحية طراز "إف 35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي المشارك في مناورات "العلم الأزرق 2021".

وتشارك في تمرين العلم الأزرق الجوي 8 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والهند وإسرائيل.

ما هو التصنيف العالمي للقوات الجوية الإسرائيلية؟

تمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي بصورة عامة في المرتبة رقم 20 عالميا.

© Sputnik مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021

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