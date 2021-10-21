قائد القوات البحرية المصرية: يمكننا ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن مصر تطور قدراتها العسكرية في جميع الأفرع والتخصصات بأحدث النظم القتالية والفنية، بصورة تمكنها تأمين الأهداف الحيوية في البحرين المتوسط والأحمر.

جاء ذلك، في حوار لقائد القوات البحرية المصرية لـ "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت، على هامش الاحتفال بعيد القوات البحرية، الذي يوافق الـ 21 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وقال الفريق أحمد خالد: "مصر تمتلك قوة متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه بتهديد مصالحها القومية".

وتربط احتفالات القوات البحرية المصرية بذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" أمام السواحل المصرية في الـ 21 من أكتوبر عام 1967.

وقال قائد القوات البحرية المصرية إن قرار القيادة السياسية في مصر بتطوير القوات المسلحة المصرية جاء بما يتناسب مع تقديرات دقيقة للمهام المستقبلية للقوات البحرية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة هدفها الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء التحديات الخاصة بالأمن البحري فى الشرق الأوسط والصراعات المتعددة الناتجة عن التغيرات الإقليمية والدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد قائد القوات البحرية المصرية أن مصر سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على وحدات بحرية حديثة ذات نظم قتالية وفنية متطورة.

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