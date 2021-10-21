"تي-55" تصبح نصبا تذكاريا في الهند

على سبيل المثال، في العام الماضي، تم تركيب مركبة قتالية خرجت من الخدمة كنصب تذكاري في مدينة أليباغ.

كما احتلت دبابة أخرى مكانة مرموقة في حرم كلية كيندرابارا. كان يؤمل أن تحفز الطلاب على الخدمة في جيش البلاد.

يشار إلى أن الدبابة شاركت في الأعمال القتالية شرقي باكستان في عام 1971، حيث هاجمت القوات الهندية الدبابات الخفيفة الأمريكية الصنع M24 Chaffee.

كانت مدافع إم6 عيار 75 ملم التي صنعت خلال الحرب العالمية الثانية عمليا عاجزة ضد الدروع القوية في تي-55. لذلك، كانت الأخيرة تطلق النار عليها دون عقاب تقريبًا، دون أن تفقد قطعة واحدة من العتاد أثناء الاشتباكات. كانت الأضرار التي لحقت بهذه الدبابات التي تم توفيرها من الاتحاد السوفيتي ناتجة بشكل أساسي عن الألغام، لكن المصلحين أعادوها بسرعة إلى الخدمة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

في النهاية، على هذه الجبهة، حقق الجيش الهندي انتصارًا كاملاً، وتم تدمير أسطول M24 بأكمله، والذي يتكون من أكثر من ست دزينات من المركبات، واغتنموها جزئيًا.

في المجموع، وفقًا لمصادر مختلفة، اشترت الهند نحو 900 دبابة تي-55 من الاتحاد السوفيتي. تم التسليم من أواخر الستينيات إلى منتصف السبعينيات. أثناء التشغيل، خضعت للتحديث، بعد أن تلقت مدفع L7A1 إنجليزي 105 ملم بدلاً من مدفع D-10T2Sعيار 100 ملم.