الصين تحول نسخة "ميغ-19" السوفيتية إلى طائرات مسيرة... صور

بدأت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تحويل ضخم لمقاتلات شنيانغ جي 6 القديمة إلى طائرات مسيرة، حسبما أفادت ""ديفينس نيوز.

لطالما كانت هذه الطائرات العمود الفقري للقوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية. هي، في الواقع، استنساخ للطائرة السوفيتية ميغ-19. تم تنظيم إنتاج شنيانغ جي 6 في أوائل الستينيات في مصنع للطائرات في شنيانغ واستمر لمدة ربع قرن تقريبًا. خلال هذا الوقت، تم إطلاق نحو 4000 قطعة، وفقًا لمصادر مختلفة.

Speaking of J-6s, the PLA’s Eastern Theater Command recently released photos showing the PLAAF’s J-6 unmanned aircraft conversion. Blurred serials suggest active service; at least 50 can be seen in @planet imagery from September at 1 of 2 bases known to be operating the type pic.twitter.com/HvvMrpnjtB — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) October 20, 2021

بالإضافة إلى استخدامها في سلاحها الجوي وطيران الدفاع الجوي والبحرية، تم تصدير J-6 أيضًا إلى الخارج، على سبيل المثال، إلى ألبانيا وفيتنام ومصر والعراق وإيران وباكستان ودول أخرى. شاركت في مختلف الحروب والصراعات المسلحة.

وزن الإقلاع - 8832 كغ. السرعة القصوى 1700 كم / ساعة. نصف قطر القتال - 685 كم. الطاقم شخص واحد.

من الممكن استخدام صواريخ جو - جو وصواريخ غير موجهة لشن ضربات على أهداف أرضية وكذلك قنابل جوية.

أخرجت الصين هذه الطائرات من الخدمة قبل عام 2010، ومع ذلك، على الأرجح، قد تكون مفيدة لأغراض أخرى.

على سبيل المثال، لقمع أنظمة الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، لا يستبعد إمكانية استخدامها كأهداف طيران لتدريب الطيارين المقاتلين أو لطاقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.