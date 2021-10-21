روسيا تضيف سلاحا مدمرا جديدا محملا بالصواريخ إلى ترسانتها العسكرية

اعتبر الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين أن التجربة التي أجرتها القوات البحرية الروسية وأعلنتها وزارة الدفاع الروسية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بمثابة القدوة الحسنة لمن يتعلم كيفية ردع الأعداء.

وتضمنت التجربة إطلاق صاروخ من طراز "بولافا" من الغواصة الموجودة في البحر الأبيض في شمال شطر روسيا الأوروبي نحو شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق شطر روسيا الآسيوي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح التجربة، مشيرة إلى أن الصاروخ وصل إلى مكان محدد في وقت محدد.

وكشف الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين لـ"سبوتنيك" أن التجربة هدفت إلى التثبت من مدى الجاهزية القتالية لغواصة جديدة تنضم إلى الأسطول الروسي.

وستحمل غواصة "كنياز أوليغ" حين تدخل الخدمة العسكرية في صفوف القوات البحرية الروسية 16 صاروخا من طراز "بولافا" يحمل الواحد منها 4 إلى 6 رؤوس حربية من الممكن أن تكون نووية، وبالتالي فإن الأسطول الروسي سيزداد قوةً مع انضمام غواصة "كنياز أوليغ" إليه.

وتنتمي غواصة "كنياز أوليغ" إلى فئة الغواصات "بوري". وتضم هذه الفئة 4 غواصات حاليا بينما يجب أن تضم 10 غواصات في المستقبل.

ولفت الخبير إلى أن مهمة غواصات "بوري" ردع الأعداء المحتملين.