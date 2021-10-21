البحرية الأمريكية تؤكد إطلاق 3 صواريخ لتجربة سلاح فرط صوتي

أكدت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إطلاق ثلاثة صواريخ لاختبار أنظمة سلاح فرط صوتي.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البحرية الأمريكية في هذا الشأن: "أظهرت الاختبارات تقنية فرط صوتية متقدمة، وقدرات وأنظمة نموذجية أولية في بيئة واقعية".

تم اختبار الأنظمة، التي تم تطويرها لصالح القوات البرية والبحرية الأمريكية، باستخدام ثلاثة صواريخ فرط صوتية.

وتأتي التجربة الأمريكية بعد تقارير إعلامية أمريكية اعتبرت فيها أن بكين "باغتت البنتاغون" بإطلاقها عدة صواريخ فرط صوتية في عدة تجارب ناجحة.