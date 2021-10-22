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    طراد الأميرال ناخيموف

    مجلة: "أدميرال ناخيموف" تصبح من أقوى السفن في العالم

    © Sputnik . Oleg Lastochkin
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    تعد طرادات الصواريخ النووية الثقيلة من مشروع أورلان (أو كيروف في تصنيف الناتو) أهم سفن البحرية الروسية بعد الطراد الحامل للطائرات الثقيل "الأدميرال كوزنتسوف"، حسبما كتبت صحيفة 19FortyFive.

    يبلغ طول هذه الطرادات 250 مترًا وبإزاحة 26 ألف طن تقريبًا، وقد حازت على لقب أكبر سفن حاملة في العالم. في الوقت نفسه، فإن أسلحتها الصاروخية الهائلة تجعلها أيضًا من أقوى السفن الحربية في التاريخ.

    ظهرت أورلان في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة. اعتبرتها البحرية الأمريكية تهديدًا خطيرًا لدرجة أنها قررت إعادة وتسليح العديد من البوارج من طراز آيوا من أجل مكافحتها.

    لم تكن السفن السوفيتية أول طرادات تعمل بالطاقة النووية في العالم، لكن حجمها الهائل وأسلحتها القوية ميزتها عن نظيراتها الأمريكية. كانت أورلان كبيرة جدًا لدرجة أنها كانت تسمى طرادات المعارك في الغرب، وكانت أولى السفن التي حصلت على هذا الاسم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

    في المجموع، تم التخطيط لبناء خمس سفن، ولكن نتيجة لذلك، كان عليهم أن يقتصروا على أربع سفن، هم "كيروف" و "الأدميرال لازاريف" و"الأدميرال ناخيموف" و"بطرس الأكبر". تم تصميم هذه الطرادات بشكل أساسي لمواجهة المجموعات الضاربة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية. كان مدى رحلات أورلان، بسبب استخدام محطة للطاقة النووية، محدودًا فقط من خلال توفير الطعام وقدرات الطاقم.

    لا توجد سفينة حربية أخرى في العالم مسلحة مثلها مثل سفن كيروف، حسب الصحيفة.

    التسلح الرئيسي هو 20 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز P-700 أسرع من الصوت، قادر على حمل رؤوس حربية نووية منخفضة القوة. تحتوي السفن أيضًا على نظام دفاع جوي متعدد المستويات يتكون من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-300إف و9كي33 "أوسا"، بالإضافة إلى ستة أنظمة صواريخ ومدفعية "كروتيك". عشرة أنابيب طوربيد يبلغ قطرها 533 مم تجعل من الممكن استخدام ليس فقط الطوربيدات، ولكن أيضًا الصواريخ المضادة للغواصات وأنظمة الطوربيد ، مثل RPK-6M "فودوباد".

    تم تشغيل السفن الثلاث الأولى من المشروع في 1980 و1984 و1988. لم يكن لانهيار الاتحاد السوفيتي الذي تلاه بعد فترة وجيزة إلا أن يؤثر على مصير الطرادات النووية الثقيلة.

    لم تستطع تحمل تكاليف الحفاظ على جميع السفن الباهظة الثمن في حالة جيدة، وسرعان ما تم وضع كيروف والأدميرال لازاريف في التخزين، وانطلقت الأدميرال ناخيموف للتحديث.

    أحدث ممثل للمشروع هو بطرس الأكبر. تم تشغيلها في عام 1998، وهي في الوقت الحالي السفينة الوحيدة في المشروع التي تعمل في الخدمة. في عام 2009، احتجز الطراد 3 سفن قراصنة صوماليين في خليج عدن، وبذلك شارك في أكثر المعارك غير المتكافئة في تاريخ البحرية.

    وفي الوقت نفسه، يستمر تحديث طراد الأدميرال ناخيموف في سيفيرودفينسك. ومن المتوقع أن تتلقى السفينة أسلحة ورادارات ومعدات جديدة. ومن المقرر أن تشمل ترسانة السفينة التي تمت ترقيتها صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى صواريخ كاليبر كروز وصواريخ أونيكس الأسرع من الصوت المضادة للسفن. ومن المقرر أيضًا ترقية أنظمة الدفاع الجوي، وتحديث ترسانة الصواريخ المضادة للغواصات.

    بعد التحديث، ستصبح الأدميرال ناخيموف أقوى سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية وواحدة من أقوى السفن في العالم.

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