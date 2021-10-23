قيرغيزيا تعلن رفضها إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

أعلن رئيس القيرغيزي، صادر جاباروف، اليوم السبت، أن بلاده لن تسمح بإنشاء قاعدة جوية أمريكية على أراضيها، وذلك لعدم تعزيز التوتر بين الدول المتنافسة في قيرغيزيا.

وجاء هذا الإعلان على لسان جاباروف خلال مؤتمره الصحفين ونقلته وكالة "سبوتنيك"ن قال خلاله: "لدينا قاعدة عسكرية روسية في منطقة كانت وقاعدة عسكرية واحدة تكفي لنا وليس بوارد إنشاء قاعدة عسكرية أخرى لدول أخرى لتوتير الأجواء على أراضينا".

وبشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، رد الرئيس القيرغيزي، قائلا: "هذا الأمر غير مطروح ولن يكون هناك قاعدة للأمريكيين في بلدنا".

وتعتبر القاعدة الجوية الروسية المتمركزة في قيرغيزيا أحد المكونات الجوية لقوات الرد السريع المشتركة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتشارك في حماية الأجواء التابعة للدول الأعضاء في المنظمة. وتضم هذه القاعدة طائرات هجومية من طراز "سوخوي — 25" ومروحيات من طراز "مي- 8".