ضابط أمريكي سابق: الطائرة المسيرة الروسية "أخوتنيك" ستصبح "وحشا حقيقيا"

كتب الضابط السابق في الجيش الأمريكي برنت إيستوود مقالا لموقع "19 فورتي فايف"، تحدث فيه عن إمكانيات الطائرة المسيّرة الروسية "سو-70" (أخوتنيك).

وقال إيستوود وفقا للموقع: "إذا نجحت الاختبارات وتحولت جميع الخصائص المعلنة للطائرة دون طيار إلى حقيقة واقعة، فإن طائرة "أخوتنيك" ستصبح وحشا حقيقيا".

ووصف الضابط الأمريكي السابق بأن تصنيع"سو-70- أخوتنيك" أثار الفضول، واعتقد بأن هذا التطور يفتح فرصا جديدة لتحديث القتال الجوي.

وتستطيع طائرة "أوخوتنيك" أن تضرب أهدافا جوية بالصواريخ، ومن أجل ذلك يتم تزويدها بصواريخ جو/جو، ويجب أن تجرب الطائرة صواريخها بإطلاقها على أهداف جوية في النصف الثاني من العام الحالي.

С-70 «Охотник» с полигона Ашулук подняли для испытаний ракет применяемых на Су-30/35/57 и с беспилотной системой сопряжения с Су-57. Общая масса вооружения которую он способен нести составляет около 4 тонн.

Отработано на отлично. В добрый путь. pic.twitter.com/kPPNFm4MDP — Panthera tigris altaica🇷🇺 (@PAltaica) December 6, 2020

وقامت "أوخوتنيك"، وهي طائرة جديدة لا تزال تخضع للاختبارات، بالرحلة الجوية الأولى في 3 أغسطس/آب 2019. ويبلغ طولها 14 مترا، وباع جناحها 19 مترا. ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن يبلغ

Новейший российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет https://t.co/PJb9liQGuy pic.twitter.com/BEWsiFCWZW — РИА Новости (@rianru) August 3, 2019

وزنها في لحظة الإقلاع 20 طنا. وتمت صناعتها باستخدام المواد التي تخفض بصمتها الرادارية.