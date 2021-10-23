لأول مرة..دوريات عسكرية بحرية مشتركة بين روسيا والصين في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تسيير دوريات عسكرية بحرية مشتركة مع الصين في المحيط الهادئ وهي تعد الأولى من نوعها بين البلدين.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا، قالت فيه إن هذه الدورية نفذت للمرة الأولى بين البلدين خلال الفترة ما بين 17 و23 أكتوبر/ تشرين الأول، في الجزء الغربي من المحيط الهادئ بمشاركة خمس سفن من كلا الطرفين.

🇷🇺🇨🇳 Боевые корабли Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана https://t.co/UF0c2tt4kP#Минобороны #АрмияРоссии #РоссияКитай #ВМФ pic.twitter.com/Rs0PPF1k5F — Минобороны России (@mod_russia) October 23, 2021

وشاركت من الجانب الروسي سفينة "المريشال كريلوف" والسفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "الأميرال تريبوتس" و"الأميرال بانتيلييف" والكورفتان طراز" تسيدينجابوف" و"غرومكي".

أما من الجانب الصيني، شاركت في الدورية المدمرتان "كون مين" و"نان تشان" والكورفتان "بين تشو" و"لو تشو"، وسفينة الإمداد "دون بين خو".

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية استهدفت "استعراض الأعلام الوطنية لروسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحماية مرافق الأنشطة الاقتصادية البحرية للدولتين".

كما تدرب البحارة الروس والصينيون خلال الدورية على تنفيذ مناورة تكتيكية وأجروا سلسلة من التمارين.