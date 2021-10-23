عملية إنزال لقوات مظلية روسية مصرية تنجح بتحرير مدينة إرهابية خلال تدريبات مشتركة...فيديو

قامت القوات المظلية الروسية والمصرية بإنزال جوي على منطقة قريبة من العاصمة القاهرة تحاكي فيه تحرير مدينة من سيطرة الإرهابيين، وذلك في إطار مناورات "حماة الصداقة" المشتركة بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "تويتر" مقطع فيديو عن الإنزال الجوي المشترك للقوات الروسية المصرية.

وأظهر المقطع المنشور الاستعدادت الأخيرة ما قبل الإنزال، حيث تم تقسيم القوات إلى فرق متعددة تم إنزالها على دفعات.

وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أن طائرات "هرقل" من طراز "سي 130" المصرية قامت بنقل القوات وإنزالهم في المنطقة وكان الهدف الأساسي من عملية الإنزال تحرير مدينة من الإرهابيين.

واستطاعت القوات المشتركة بفضل التنسيق والتدريب المشترك من تحرير المدينة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة والسيطرة على مقر الاتصالات والقيادة واعتقال العديد من الإرهابيين.

يذكر أن المرحلة التمهيدية من التدريب الذي يقام في منطقة التدريب الخاصة بقيادة قوات المظلات المصرية، تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية بهدف التعرف على ‏الخبرات القتالية والعمل على توحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الدولتين.

ومن المقرر أن يستمر التدريب المصري الروسي المشترك لعناصر قوات المظلات حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.