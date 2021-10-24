روسيا تزود قواتها في طاجيكستان بدبابات حديثة الطراز

كشف العقيد الروسي، يفغيني أوكريمينكو، أن القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان ستتلقى خلال نهاية العام نحو 30 دبابة محدثة من طراز "تي 72".

وأشار أوكريمينكو خلال مقابلته مع موقع قناة "زيفزدا" الروسية إلى أن هناك توجها جديا لتسليح وحدات القاعدة العسكرية بنماذج حديثة من المعدات العسكرية.

وقال العقيد الروسي: "بحلول نهاية العام من المخطط استلام 30 دبابة "تي 72 بي إم 3" الحديثة بخصائصها القتالية والمحسنة لتحل محل المركبات القتالية ذات التعديلات السابقة".

وفقًا له دخلت مؤخرًا مجموعة من مركبات القتالية "بي أم بي" الحديثة الخدمة مزودة ببنادق آلية، بالإضافة إلى حصول القاعدة على أحدث أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز "Verba"، وقاذفات اللهب المشاة النفاثة ذات المدى والقوة المتزايدة، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، وبنادق القنص وغيرها من المعدات اللوجستية.

وقال أوكريمينكو إن أفراد القاعدة يتقنون استخدام الأسلحة الجديدة بنجاح بفضل التمارين المختلفة.

في سبتمبر/أيلول من هذا العام، سلمت وزارة الدفاع في روسيا المنتجات العسكرية الروسية إلى طاجيكستان كجزء من تقديم المساعدة المجانية.