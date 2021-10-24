فرنسا تطلق صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء

نجحت فرنسا، اليوم السبت، بإطلاق صاروخ "أريان 5" يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات العسكرية إلى الفضاء الخارجي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عملية الإطلاق حصلت من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وجاءت الخطوة ضمن برنامج "سيراكوز" لتعزيز فرنسا في الفضاء.

🚨@florence_parly, ministre des Armées, se félicite du succès du lancement du satellite de télécommunications militaires SYRACUSE 4A. Ce 1️⃣er satellite de la constellation SYRACUSE IV a été lancé le 24/10 à 3h01 (heure de Paris) depuis le centre spatial guyanais.#NotreDéfense pic.twitter.com/BTew0m5mRf — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) October 24, 2021

وبحسب المعلومات فإن القمر الاصطناعي سيسمح للجيوش الفرنسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بالتواصل فيما بينها بسرعة وأمان تام.

واكتملت المهمة بنجاح بعد 38 دقيقة و41 ثانية من عملية الإطلاق ودخل القمر الاصطناعي مدار الأرض وبدأ عمله بشكل عادي.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم القوات الجوية وقوات الفضاء الفرنسية الكولونيل ستيفان سبيت "إن القمر الاصطناعي مصمم لمقاومة الهجمات العسكرية من الأرض والفضاء وكذلك التشويش". وهو مجهز بوسائل مراقبة لمحيطه القريب ولديه القدرة على التحرك لتجنب هجوم".

وبلغت قيمة برنامج "سيراكوز" نحو أربعة مليارات يورو حيث قام المصنع العسكري الفرنسي بتطوير أجيال متعددة من الأقمار الاصطناعية وصولا إلى الجيل الرابع والأحدث.