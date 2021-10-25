موعد الانتهاء من اختبارات "أرماتا"

صرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري أنه من المقرر الانتهاء من اختبارات الدولة لأحدث دبابات T-تي-14 الروسية على منصة "أرماتا" في عام 2022.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تستمر اختبارات الدولة لدبابات تي-14 الجديدة بنتائج إيجابية. ووفقًا للخطة، يجب الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2022".

وبحسب المصدر، فإنه "تم التأكد باستمرار من المتطلبات التكتيكية والفنية لوزارة الدفاع للمركبة الجديدة في إطار الاختبارات".

والدبابة من طراز "تي-14"، هي أول دبابة في العالم فيها برج غير مأهول. حيث أن طاقم المركبة موجود في كبسولة مدرعة أمام الهيكل، يتيح ذلك ضمان سلامته في حال انفجار الذخيرة. كما يمكن لطاقم الدبابة العمل في هجوم كيميائي أو حرب نووية.

"تي-14" غير مرئية جيدا في نطاقات الأشعة تحت الحمراء والراديو والمغناطيسية.

وتبلغ سرعة "تي-14" على الطريق السريع نحو 90 كيلومتر في الساعة واحتياطي الطاقة 500 كيلومتر.