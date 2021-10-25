بإمكانها إغلاق خليج أمام العدو... بارجة عسكرية روسية جديدة في مهمة مزدوجة

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن المصدر أن السفينة من طراز 11711 تستطيع أن تغلق قناة مائية مثل المضيق ومنطقة بحرية كاملة مثل الخليج أمام سفن العدو بزرع الألغام في مدخلها.

والسفن من طراز 11711 مخصصة لنقل مشاة البحرية، ولكنها تستطيع أن تحمل مئات الألغام البحرية عند الضرورة، وتزرعها في مكان محدد.

وقد انضمت سفينتان من هذا الطراز ("إيفان غرين" و"بيوتر مورغونوف") إلى الأسطول الروسي بينما يواصل مصنع "يانتار" في مدينة كالينينغراد العمل في صنع سفينتين أخريين من طراز 11711 ("فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين").

وتتسع سفينة الإنزال من طراز 11711 لـ300 فرد أو 13 دبابة أو 36 آلية مدرعة. وتعادل قوة محركها 5200 قوة حصانية. ويقودها طاقم متكون من 100 فرد.

أما عن تسليحها فتحتوي سفينة الإنزال من طراز 11711 على مدفع "أ كا-630إم-2 دوئيت" الآلي عيار 30 ملم ومدفعين من طراز "أ كا-630" يُداران عن طريق الرادار، وتحمل على متنها مروحيتين.