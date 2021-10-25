مقاتلة صينية تهبط اضطراريا على الماء... فيديو وصور

تحطمت طائرة "Chengdu J-10S"، وهي واحدة من أكثر المقاتلات تقدمًا في سلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، يوم الجمعة الماضي.

ربما لم يكن ليعرف شيء عن الحادث، لكن ظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث في مقاطعة خنان على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم التقاط الفيديو والصور للطائرة وهي على ضفاف نهر جيالو بالقرب من جسر سيارات، وتضرر الجزء الأمامي منها، على الرغم من أن الطائرة تعرضت بشكل عام لأضرار طفيفة، على الأرجح ستعود إلى الخدمة بعد إصلاح شامل.

🇨🇳 Photo from the crash site of the PLA Air Force J-10 #aviation https://t.co/fKUdkNIBzt pic.twitter.com/GM24fK9WgF — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) October 22, 2021

وبحسب بعض التقارير، فإن المقاتلة اصطدمت بطيور في الجو، مما تسبب في توقف المحرك، لكن الطيارين، الذين أظهروا شجاعتهم وحرفيتهم، تمكنوا من الهبوط على المياه دون الإضرار بأحد، ثم قذفوا أنفسهم.

ولفت بعض الخبراء الانتباه إلى حقيقة أنه لسبب ما لم تكن الأرقام الجانبية وعلامات تحديد المقاتلة ظاهرة عليها، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

"J-10S" هي نسخة ذات مقعدين من الجيل الرابع من مقاتلة "J-10A" مدعومة بمحركات نفاثة روسية "AL-31FN" بقوة دفع قصوى تبلغ 7700 كغ ثقلي وقوة دفع احتراق تبلغ 12700 كغ ثقلي. السرعة القصوى حوالي 2400 كم/ ساعة. الوزن الأقصى للإقلاع هو 20000 كغ.

لا يمكن أن تعمل فقط على تحسين مهارات الطيارين، ولكنها أيضًا قادرة على أداء المهام القتالية بفعالية: محاربة العدو في الهواء، وكذلك ضرب الأهداف البرية والبحرية.

It was a Chinese J-10S pic.twitter.com/onibGAfDja — Sankalan Chattopadhyay (@VinodDX9) October 22, 2021

للقيام بذلك، لديها معدات إلكترونية مثالية، بالإضافة إلى صواريخ جو - جو برؤوس صاروخ موجه حرارية ونشطة وصواريخ جو - أرض، بما في ذلك القنابل الموجهة. لم تتخل جمهورية الصين الشعبية أيضًا عن المدافع المزدوجة عيار 23 ملم.