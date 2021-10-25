مميزات أحدث دبابة روسية تستحوذ على اهتمام دول العالم

وصرح مصدر صناعي عسكري أن التشغيل التجريبي لدبابات "تي-14 أرماتا" يؤكد مطابقة الدبابة الجديدة للمواصفات التي حددتها وزارة الدفاع الروسية.

ومن المقرر أن ينتهي الجيش الروسي من اختبار الدبابة الجديدة في النصف الأول من عام 2022 لتباشر الدبابة الجديدة مهمتها كدبابة أساسية ضمن صفوف القوات المسلحة الروسية.

وقال الخبير العسكري جنرال الاحتياط، فلاديمير بوغاتيروف، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن دبابة "أرماتا" تعتبر الآن أحدث دبابة في العالم، ولا يمكن أن يظهر لها مثيل إلا بعد 10 إلى 15 عاما على أقل تقدير.

ويُتوقع أن تتسارع وتيرة تسليم دبابات "أرماتا" إلى القوات المسلحة الروسية بعد أن تجتاز الدبابة الجديدة آخر اختبار رسمي. ومن الممكن أن تبدأ روسيا في نفس الوقت إنتاج دبابات "أرماتا" للتصدير إلى الخارج، حيث يهتم بها عدد كبير من الدول.

وأشار الخبير إلى أن مميزات دبابة "أرماتا" هي التي تسترعي اهتمام الدول الأجنبية ومنها وجود طاقم الدبابة خارج برجها في قمرة مدرعة خاصة، فيما يتم التحكم في الأسلحة الموجودة في البرج عن بعد.

ونوه إلى أن دبابة "أرماتا" توفر أكبر حماية ممكنة اليوم لطاقمها.

وأضاف أن من المتوقع أن يظهر في روسيا عدد كبير من المدرعات التي تعتمد على نفس العربة السفلى التي تستند إليها دبابة "أرماتا".