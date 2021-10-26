من المستحيل الاختباء منها... طائرة "درون" روسية تلاحق عناصر إجرامية مختبئة في الغابة

أعلن مسؤول في معهد روسيا لأبحاث الأجهزة الطائرة عن اختراع طائرة مسيرة دون طيار تستطيع رصد ما يجب كشفه وسط أغصان الشجر في الغابة.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن بوريس فيشنياكوف، المسؤول في المعهد الذي اخترع علماؤه الطائرة المسيرة القادرة على اكتشاف من يحاول الاختباء في الغابة أن من المستحيل الاختباء من هذه الطائرة التي تحلق فوق الغابة بسرعة عالية بحثا عمن يجب إيقافه.

وستوكل إلى الطائرة التي يجب أن ترى النور في العامين المقبلين مهمة البحث عن العناصر التخريبية والإجرامية في الغابات.

كما يمكن استخدامها لمتابعة الحيوانات النادرة والتقاط صور لها.