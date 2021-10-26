روسيا تطور نظام الإنذار المبكر لمروحيات الهيلكوبتر في عام 2022

ومن المخطط أن يقوم نظام الإنذار الجديد المقرر تطويره في 2022 بإبلاغ الطيار عندما يتجاوز القيود المنصوص عليها في بروتوكول الرحلة، ما يؤدي للانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى الدوران الأيسر.

من جهته قال المدير العام لشركة "نوفيغاتور"، سيرغي بابوروف، أن النظام الجديد سيسمح بإخراج الطائرة من هذه الوضعية الخطيرة وليس فقط من خلال الإعتماد على مهارات الطيار وإنما من خلال النظام نفسه.

وفي اجتماع نظمه معهد أجهزة الطيران "نافيغاتور" بمشاركة مؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "Central Aerohydrodynamic Institute، وشركة المروحيات الروسية القابضة، تم التوصل الى تطوير نظام خاص لمنع هذه الحوادث.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من الإحصائيات وأسباب "الدوران الأيسر" غير المنضبط لطائرة هليكوبتر أحادية الدوار. وتم عرض التطورات التي تم الحصول عليها في جناح متخصص واسع النطاق. كما وتم اقتراح نهج مرحلي لتنفيذ العمل من حيث دراسة عملية الدوران الأيسر، والمتطلبات الأساسية لحدوثه، وتطوير نظام إنذار مبكر للطائرة المروحية للدخول في وضع خطير وتشكيل توصيات للطيار. ولتحسين دقة تحديد حالة إصابة طائرة الهليكوبتر بالدوران الأيسر، يُقترح استخدام أنظمة الإشارات الجوية (SHS) كجزء من إلكترونيات الطيران، والتي توفر قياسًا أكثر دقة للسرعة الجوية (بسرعات منخفضة) وسرعة الرياح واتجاهها.

يذكر أن عملية "الدوران الأيسر" تحدث عند طائرات الهيلكوبتر في مراحل التحليق والإقلاع والهبوط، وأثناء الطيران الأمامي بسرعات منخفضة، حيث يؤدي فشل التحكم في الاتجاه، وتعطيل ناقل الحركة، وأعطال علب التروس الوسيطة أو الذيل إلى الدوران الأيسر للطائرة المروحية. لتتطور لعملية الدخول في دوامة حلقية مع فقدان قوة الدفع في بضع ثوانٍ. وهو السبب الأكثر شيوعا للحوادث، التي ينتهي الكثير منها بكارثة ويؤدي إلى خسائر الطائرات ووفيات الطواقم.