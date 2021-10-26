الهند بصدد تصنيع شبيه للصاروخ الروسي الأسرع في العالم

أفادت صحيفة بانضمام الهند إلى دول تسعى إلى تصنيع أسرع صاروخ في العالم.

وكشفت صحيفة "يوراسيان تايمز" أن الهند تتطلع إلى تزويد جيشها بصاروخ فائق السرعة مماثل لصاروخ "تسيركون" الروسي يجب أن تصنعه مؤسسة "براموس" الهندية الروسية المشتركة.

ويُتوقع أن يرى صاروخ "براموس-2" النور في الفترة بين عامي 2025 – 2028. ويفترض أن يستطيع الصاروخ فرط الصوتي الهندي التحليق بسرعة 6 ماخ (الماخ سرعة الصوت) ويجب أن يبلغ مدى قدره 600 كيلومتر.

وذكرت الصحيفة نقلا عن خبراء في الكونغرس الأمريكي أن المتسابقين الذين يسعون إلى إحراز أسرع صاروخ في العالم تتقدمهم روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تركض الهند وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وراء المتقدمين.

يذكر أن قادة القوات المسلحة الأمريكية اضطروا بعدما جربت روسيا صاروخ "سيركون" بنجاح أخيرا، إلى الإقرار بأن روسيا تتقدم على بلادهم في مجال الأسلحة الفائقة السرعة.