حاملتا صواريخ استراتيجيتان تحلقان فوق البحر الأسود برفقة "سو-27"... فيديو

تقول الرسالة: "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 إم 3" برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".
#Видео Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Подробнее ➡️ https://t.co/vpE202O9AN #Минобороны #АрмияРоссии #ВКС #ДальняяАвиация #Ту22 pic.twitter.com/TQVHcT1UFW— Минобороны России (@mod_russia) October 26, 2021
وتضيف: "قامت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بمرافقتهما، واستغرقت الرحلة حوالي 5 ساعات".
وأكدت الإدارة العسكرية أن جميع رحلات القوات الجوية الروسية تتم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي بدقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)