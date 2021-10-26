البحرية الروسية تنقذ سفينة حاويات بنمية تعرضت لعملية قرصنة في خليج غينيا

أعلن قائد تشكيل سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي الروسي، العقيد بحري ستانيسلاف فاريك، أن تشكيل السفن قام بإنقاذ سفينة حاويات بنمية تعرضت للقرصنة وعلى متنها نحو 20 بحارا أوكرانيا وروسيا ورومانيا.

ووفقا لقائد التشكيل فإنه قبل إنزال قوة اقتحام على الحاوية البنمية تم الاتصال بشركة الشحن التي أكدت أن طاقم الحاوية يتواجد في مكان آمن.

وقال فاريك: "تحققنا من الوضع، وأن السفينة بها 22 شخصا، واحد روسي وآخر روماني و20 أوكرانيا. كلهم أحياء وبصحة جيدة".