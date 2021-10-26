القوات الجوية الإسرائيلية تنشر صورا جديدة لتمرين العلم الأزرق 2021

نشرت القوات الجوية الإسرائيلية صورا جديدة لتمرين "العلم الأزرق 2021"، التي تقام جنوبي إسرائيل بمشاركة مجموعة من أحدث الطائرات الحربية في العالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للقوات الجوية الإسرائيلية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن الأطقم الأرضية للدول المشاركة تقوم بدور مهم يساهم في إنجاح تمرين "العلم الأزرق" الجوي.

An inseparable part of the exercise: We salute the technicians and ground crews from the IAF and around the world working hard to guarantee the success of #BlueFlag2021 pic.twitter.com/IMCyAHRJ2G — Israeli Air Force (@IAFsite) October 26, 2021

وتشارك القوات الجوية لـ 8 دول في التمرين الجوي الدولي الذي تستضيفه إسرائيل خلال الفترة من 17 حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتقول إسرائيل إن مجموعة من الطائرات الأكثر تطورا في العالم تشارك في تمرين "العلم الأزرق 2021".

وبحسب بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر" أفيخاي أدرعي، فإن الدول المشاركة في التمرين الجوي هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والهند واليونان، إضافة إلى إسرائيل.

ما هي قدرات القوات الجوية الـ 8 المشاركة في تمرين "العلم الأزرق"؟

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