الصين تعرض نسخة طبق الأصل قابلة للنفخ من دبابة "تايب 99أ"... فيديو

حاليًا، تعمل في تشكيلات النخبة، وفقًا لمصادر مختلفة، على الأقل 600 من هذه الدبابات، تنتمي إلى الجيل الثالث من المركبات المدرعة المجنزرة بعد الحرب العالمية الثانية.

يعتقد الخبراء العسكريون من العديد من دول العالم أن الدبابة من حيث خصائصها، مثل القوة النارية والحماية والتنقل، يمكنها التنافس بنجاح مع أفضل النماذج الأجنبية، مثل الأمريكية M1A2 Abrams، والألمانية Leopard 2، والفرنسية AMX-56 Leclerc، والكورية الجنوبية K2 Black Panther.

يولي جيش التحرير الشعبي الصيني اهتمامًا كبيرًا للتدريب عالي الجودة للأطقم، ولهذا توجد مراكز تدريب مجهزة بأجهزة محاكاة كمبيوتر تسمح بتحسين مهارات القيادة واستخدام المدافع القياسية عيار 125 ملم والمدافع الرشاشة متحدة المحور.

هذه المعدات لا تجعل من الممكن إجراء تدريب فعال للجنود فحسب، بل تتيح أيضًا توفير موارد المعدات، وتمديد فترة خدمتها النشطة في وقت السلم.

في ظروف القتال، ستكون النماذج الأولية المصنوعة من مواد خاصة قادرة على مساعدة الدبابات الحقيقية على البقاء. سوف تصرف انتباه وسائل تدمير العدو المختلفة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تم عرض واحدة من هذه ZTZ-99A القابلة للنفخ بالحجم الطبيعي لأول مرة على التلفزيون الصيني. يبدو أن طعم الصواريخ هذا موثوقًا تمامًا - يمكن الخلط بينه وبين عينة حقيقية على مسافة ما.