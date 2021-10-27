من المستحيل اعتراضه... إعلان ما يميز سلاحا أساسيا للغواصات الروسية

أعلن أميرال روسي أهم ميزة لصاروخ "بولافا"، وهو صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، ويعتبر واحدا من الأسلحة الاستراتيجية الأساسية للقوات البحرية الروسية.

وقال الأميرال أركادي نافارسكي، رئيس أركان قوات الغواصات التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، للصحفيين:

أهم ما يميز صاروخ "بولافا" سهولة صيانته والقدرة على المناورة أثناء تسارعه وهو ما يجعل اعتراضه من قبل أي نظام دفاعي مضاد للصواريخ مستحيلا.

يجدر بالذكر أن صاروخ "بولافا" أكد قدراته أثناء تجربته الجديدة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما أطلقته غواصة "كنياز أوليغ" الموجودة في البحر الأبيض في شمال شطر روسيا الأوروبي نحو شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق شطر روسيا الآسيوي.