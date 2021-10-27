مجلة: "آر بي جي" الروسي سلاح دفع الجنرالات حول العالم إلى الجنون

ابتكر المهندسون الروس، الذين تعلموا من تجربة الحرب العالمية الثانية، السلاح الأسطوري "آر بي جي".

لقد دفع السلاح الجنرالات في جميع أنحاء العالم إلى الجنون ولا يزال ذو شعبية حتى اليوم، حسب المجلة العسكرية الأمريكية "19FortyFive".

وفقًا للمجلة، واجه الاتحاد السوفيتي مشكلة خطيرة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث لم يكن لديه سلاح يدوي فعال مضاد للدبابات للمشاة. كان هناك المئات من فرق المشاة في الجيش الأحمر، والتي شارك فيها ما يصل إلى مليون جندي مشاة في نفس الوقت، لكن القليل منهم استطاع الدفاع عن نفسه ضد "الدروع" الألمانية.

وفقًا للمقال، قادت تجربة الحرب العالمية الثانية المهندسين الروس إلى فكرة إنشاء أحد أكثر الأسلحة شهرة في التاريخ - آر بي جي، أو قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات. كان يعتمد على مبدأ الشحنة المشكلة، والتي سمحت للسلاح باختراق الدروع بسهولة بسمك 180 ملم. في الوقت نفسه، كان مدى إطلاق "آر بي جي" 150 مترًا.

بعد ذلك، تم تصدير RPG-2 السوفيتي وRPG-7 المحدث على نطاق واسع إلى الخارج. ولم يكن يمكن الاستغناء عن هذا السلاح في أي حرب في أي جزء من الأرض. تم استخدامه في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وجاء في المنشور أن "الأسلحة الروسية المضادة للدبابات دفعت كل جنرال بالجيش إلى الجنون".

أكد مؤلفو 19FortyFive: "إذا بدأت بعض الأسلحة السوفيتية في التخلف عن نظيراتها الغربية بمرور الوقت، فلن تواجه قذائف آر بي جي مثل هذه المشاكل. هذا السلاح لا يزال ذا شعبية وهو في خدمة الجيش الروسي. في الوقت نفسه، فإن مشاة القوات المسلحة الروسية مسلحون بقذائف آر بي جي حديثة، بما في ذلك RPG-29، والتي تدمر بشكل فعال الدبابات الغربية الحديثة: الأمريكية Abrams والبريطانية Challenger 2".

وكتبت المجلة الأمريكية: "لذلك، يتعين على القادة العسكريين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الذين يفكرون في شن حرب ضد روسيا الاتحادية، أن يتذكروا: حتى المشاة الخفيفة الروسية يمكن أن تكون خطيرة للغاية على المدرعات".