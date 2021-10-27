معلومات عن الجيشين البريطاني والعماني بعد إطلاق تدريب قوات النخبة

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش العماني في المرتبة رقم 72 عالميا، ويجري الجيشان تدريبا عسكريا تشارك فيه نخبة من القوات البرية والبحرية والجوية من الدولتين.

ما هي قدرات الجيش البريطاني؟

ويتم تنفيذ التدريب المشترك في بيئة قاسية على القوات البريطانية، التي تضم فريق رفيع المستوى من لواء الطيران القتالي وقوات من الحرس الاسكتلندي وكتيبة الفوج الملكي الأيرلندي.

يمتلك الجيش البريطاني 275 ألف جندي بينهم 195 ألف قوات عاملة، ويصنف في المرتبة الثامنة عالميا، بحسب تقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

تتجاوز ميزانية الجيش البريطاني 56 مليار دولار.

ويمتلك الجيش البريطاني قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 15 عالميا بـ 738 طائرة حربية بينها 119 مقاتلة و15 طائرة هجومية و269 مروحية.

وتتكون القوات البرية البريطانية من 109 دبابة و5 آلاف و500 مدرعة و89 مدفع ذاتي الحركة و126 مدفع ميداني و35 راجمة صواريخ.

ويصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 27 عالميا بـ 88 وحدة بحرية بينها حاملتي طائرات و11 غواصة.

ما هي قدرات الجيش العماني؟

يمتلك الجيش العماني 47 ألف جندي، ويصنف في المرتبة رقم 72 عالميا بين أقوى جيوش العالم.

ميزانية الجيش العماني إلى 7.5 مليار دولار.

ويمتلك الجيش العماني قوات جوية تضم 128 طائرة حربية بينها 29 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و10 طائرات هجومية و31 مروحية.

وتتكون القوات البرية العمانية من 117 دبابة و700 مدرعة و10 مدافع ذاتية الحركة و168 مدفع ميداني و12 راجمة صواريخ.

وتمتلك سلطنة عمان أسطولا حربيا يضم 16 وحدة بحرية بينها 5 كورفيتات.

ما هو التدريب العسكري الذي تنفذه بريطانيا وسلطنة عمان؟

تشارك قوات نخبة من الجيشين البريطاني والعماني في التدريب العسكري المشترك، الذي تستضيفه سلطنة عمان، حسبما أعلنت السفارة البريطانية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وتابعت: "هذا التدريب له دور في التعريف بالقوات البريطانية والعمانية المشاركة فيه"، مشيرا إلى أنها تشمل قوات برية وبحرية وجوية من الدولتين.

© Sputnik / M.HASSAN القوة العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي… حقائق وأرقام

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