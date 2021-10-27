روسيا تقدم منتجات تلقى رواجا في سوق الأعتدة العسكرية لزوار معرض "سيتديف 2021"

يحوي الجناح الروسي في المعرض الدولي للأسلحة الدفاعية "سيتديف 2021" الذي تستضيفه بيرو في الفترة 28 – 31 أكتوبر/تشرين الأول، نحو 300 نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأفادت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أنها تعرض نماذج مصغرة من طائرة "ياك-130" ومروحية "مي-28إن أ" ومنظومة "بانتسير-إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات وناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-82أ"، مشيرة إلى أن هذه الآليات تلقى رواجا كبيرا في أسواق الأسلحة بأمريكا اللاتينية.

ويجد زوار الجناح الروسي معلومات مستفيضة عن الآليات العسكرية التي تعرضها روسيا في بيرو، ومنها مقاتلات "سو-35" و"سو-30إس إم أ" و"ميغ-"35" ومروحيات "مي-35إم" و"مي171شي" و"انسات".

ومن الجدير ذكره أن طائرة "ياك-130" جزء من منظومة التقنيات التي يستخدمها الطيارون أثناء التدريب لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لقيادة الطائرات العسكرية الحديثة.

وتتحول طائرة "ياك-130" في زمن قصير عند الضرورة من كونها طائرة تدريب إلى طائرة مقاتلة تقدر على ضرب الأهداف الأرضية بالقنابل والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

وتستطيع مقاتلة "ياك-130" أيضا أن تهاجم أهدافا جوية غير سريعة مثل الطائرات المسيرة والمروحيات.